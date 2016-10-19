Жардим: «Для нас это сродни победе, должен сделать комплимент Акинфееву»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим оценил исход матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (1:1).

«Для нас этот матч сродни победе, учитывая, как он складывался. После гола Траоре мы стали играть по-другому, и я должен сделать комплимент Акинфееву, он несколько раз спасал ЦСКА. В первом тайме мы играли плохо, в перерыве с помощью моих высказываний и потом с помощью замен мы сделали нашу игру более атакующей.

Гол Траоре? Такое часто бывает, что игроки выходят более мотивированными на матчи против своих бывших команд», – сказал Жардим.