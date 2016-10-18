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    Копейкин: «ЦСКА будет сложно. Дай бог, если со стандарта опять забьют»

    Бывший футболист и тренер ЦСКА Борис Копейкин поделился мнением относительно предстоящего матча Лиги чемпионов против «Монако». По мнению Копейкина, армейцев ждет очень сложная игра.

    «Середины нашей нет. Без Еременко и Дзагоева, наверное, опять выйдут Бибрас Натхо и Александр Головин. Не думаю, что молодой Астемир Гордюшенко сыграет – все-таки опыта маловато. Будем надеться, что Зоран Тошич проявит себя, разрядит свою левую. Впереди тоже сложно. Дай бог, если со стандарта опять забьем», – сказал Копейкин.

    Матч начнется в 21:45. За событиями игры можно следить здесь.

    Источник: Р-Спорт

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    18.10.2016 18:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 октября 2016, 18:36

      Хороший был игрок Боря Копейкин, настоящий капитан и ЦСКА был настоящим, правда, давно это было, ещё до чеченов и Гинера.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Aztec58 18 октября 2016, 20:38

      Б. Копейкин никогда не был капитаном.

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