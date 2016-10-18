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    С помощью нового газона лондонский «Арсенал» планирует сократить число травм

    Лондонский «Арсенал» принял решение поменять покрытие на своей тренировочной базе. Последние два года клуб проводил исследования тестируя газон нового поколения по технологии AirFibr во вратарской зоне.

    Эксперты компании Natural Grass, следившие за данным процессом, пришли к выводу, что этот газон снижает риск получения травм у футболистов на 20-40 процентов. Покрытие AirFibr состоит из всесезонной натуральной травы, корни которой закреплены в искусственной среде, состоящей из песка, синтетических микроволокон и натуральной пробки.

    Источник: The Sun

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    18.10.2016 12:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +62

      omnikolaev 18 октября 2016, 14:42

      хорошая работа, надеюсь поможет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      tilvan 18 октября 2016, 14:30

      ждем строительство часовни и сборники молитв для каждого болельщика

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 октября 2016, 13:46

      Что-то мне подсказывает что не поможет. Лучше батюшку бы пригласили, чтоб тот наконец изгнал дух Диаби))

      1
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