«Локомотив» не продлевал контракт с Шишкиным

«Локомотив» не подтвердил информацию о продлении контракта с защитником команды Романом Шишкиным.

«Информация о продлении на минувшей неделе контракта Романа Шишкина не соответствует действительности. У Романа долгосрочное соглашение, и оно было подписано значительно раньше, не в этом сезоне. Сейчас футболист сосредоточен исключительно на подготовке к матчу с ЦСКА», – говорится в заявлении пресс-службы «Локомотива».

Шишкин в текущем сезоне провел восемь матчей в чемпионате России, в которых результативными действиями не отметился.