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    Врба: «Анжи» не смог воспользоваться численным преимуществом из-за хорошо организованной игры «Терека» в защите»

    Главный тренер «Анжи» Павел Врба подвел итоги встречи 10-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:0). По словам специалиста, итог игры справедлив.

    «Результат матча справедлив, потому что ни одна команда не сумела забить гол, хотя шансы были и с одной, и с другой стороны. Мы не сумели реализовать свое преимущество в одного человека из-за того, что соперник очень организованно сыграл в защите.

    Почему не играл с первых минут Бериша? Во-первых, он был в сборной и вернулся только в среду, во-вторых, на поле должны быть пятеро игроков с российскими паспортами, если бы не эта ситуация, Бериша играл бы в старте. С его выходом на поле мы стали быстрее играть в атаке», – сказал Врба в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2016 22:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2016, 23:13

      Все довольны, никаких претензий, значица всё по сценарию.

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