Новый контракт Дибалы с «Ювентусом» будет рассчитан до 2021 года

«Ювентус» договорился с нападающим Пауло Дибалой о подписании нового соглашения. По информации прессы, контракт будет рассчитан до 2021 года, а оклад аргентинца составит 4,5 миллиона евро за сезон, учитывая различные бонусы.

«Продление контрактов с Бонуччи и Дибалой? Оба футболиста уже хорошо зарабатывают, но мы должны показать признание игрокам. Мы работаем над новыми соглашениями также с целью поддержания баланса в раздевалке», – прокомментировал ситуацию генеральный директор клуба Джузеппе Маротта.