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Шалимов: «Краснодар» недоволен ничьей с «Арсеналом»

16 октября 2016, 22:37

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился наблюдениями от гостевого матча 10-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:0).

– Для нас игра была тяжелой в том смысле, что мы много владели мячом, и в такой ситуации главная задача – не пропустить быструю атаку соперника. С этим наши игроки справились. Мы пропустили, конечно, пару неприятных контратак, но в целом в этом плане сыграли хорошо. Дальше – владение мячом и позиционные атаки против большого количества обороняющихся игроков соперника. Создавать моменты в такой ситуации непросто, над этим нам надо продолжать работать. Но все-таки радует, что мы на таких выездах полностью владеем преимуществом, выступаем с позиции силы. Осталось научиться при такой плотной обороне соперника создавать больше моментов и реализовывать их. Это надо отрабатывать на тренировках. Ничьей, наверное, мы недовольны, хотя моментов мы сегодня создали не так уж и много.

– «Краснодар» сегодня не бил издали, сложилось впечатление, что ваши игроки пытались буквально «закатить» мяч в ворота.

– «Закатывают» в ворота с двух метров. Это все-таки немножко не то. Наверное, были какие-то моменты, когда можно было побыстрее обработать мяч и пробить. Конечно, надо все делать быстрее. Это не так уж и просто, когда там много игроков противостоят нам в обороне в своей штрафной. Конечно, при такой насыщенной обороне должно быть больше фланговой игры, ударов издалека.

– При угловых «Арсенала» у вас два-три футболиста оставались в районе центрального круга.

– Это более эффективно, потому что народу меньше в штрафной, и вратарю так проще. И мы получаем возможность уйти в быструю атаку после угловых у наших ворот.

– Сергей Кирьяков перед этим матчем говорил, что эта игра является для него особенной. Для вас это противостояние было принципиальным?

– Ну, он все-таки первую игру проводит на посту главного тренера «Арсенала», с чем я его поздравляю. Конечно, у нас хорошие отношения, до этого мы общались, сейчас, наверное, немного не до того. Хотелось бы выиграть сегодня и пожелать ему удачи, но так получилось, что просто желаю ему удачи, без нашей победы!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Краснодар Шалимов Игорь Кирьяков Сергей
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