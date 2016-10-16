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    Кирьяков: «У нас были шансы, но подвело исполнительское мастерство»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков высказал свое мнение о матче 10-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0). Наставник туляков остался доволен игрой своей команды.

    «В целом доволен результатом, все понимали, что «Краснодар» очень сильная команда, они очень хорошо контролировали мяч. Наши шансы были в быстрых атаках, были моменты, но исполнительское мастерство подвело. Во втором тайме сказали играть ребятам чуть выше и они пошли вперед, перевели игру на половину поля соперника. Старт тайма провели здорово, но потом опять подсели. Играли по счету, надеясь на контратаки. Мы организовано играли в обороне и не давали пространства быстрым и техничным игрокам гостей. В этом плане мы можем быть довольны», – сказал специалист в эфире канала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2016 21:02
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