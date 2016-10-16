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    Касьян: «Сейчас выйдем на второй тайм и все сделаем»

    Нападающий «Томи» Александр Касьян в перерыве матча 10-го тура РФПЛ против «Оренбурга» заявил, что во втором тайме его команда попытается исправить ситуацию.

    «Ничего еще не потеряно, впереди второй тайм. Мы просто не забили, но сейчас наверстаем во втором тайме. Нам нужно острее атаковать и как можно больше забить. «Оренбург» позволяет это делать. Сейчас выйдем и все сделаем», – заявил форвард в интервью каналу «Наш футбол».

    Напомним, после перерыва впереди «Томь» уступает «Оренбургу» со счетом 0:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2016 17:33
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