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    Парфенов: «Нефтехимик» – одна из немногих команд, которая действительно пытается играть в футбол»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал игру команды с «Нефтехимиком» в рамках 17-го тура ФНЛ.

    «Хорошие, красивые голы забили. Очень настраивались на эту игру, что не повторить прошлые ошибки. Поэтому, возможно, в начале была определенная нервозность. «Нефтехимик» не боится играть – одна из немногих команд, которая действительно пытается играть в футбол. Она это и доказала, забив нам два мяча. Хотя с пропущенными голами будем разбираться», – заявил Парфенов.

    Источник: ФНЛ

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    16.10.2016 10:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      dg34td 16 октября 2016, 12:32

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