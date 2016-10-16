Парфенов: «Нефтехимик» – одна из немногих команд, которая действительно пытается играть в футбол»

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Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал игру команды с «Нефтехимиком» в рамках 17-го тура ФНЛ.
«Хорошие, красивые голы забили. Очень настраивались на эту игру, что не повторить прошлые ошибки. Поэтому, возможно, в начале была определенная нервозность. «Нефтехимик» не боится играть – одна из немногих команд, которая действительно пытается играть в футбол. Она это и доказала, забив нам два мяча. Хотя с пропущенными голами будем разбираться», – заявил Парфенов.