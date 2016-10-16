Зидан: «Роналду передает позитивную энергию остальным игрокам»

Главный тренер «Реала»​ Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча восьмого тура Примеры против «Бетиса» (6:1).

«Я очень рад, что после четырех ничьих нам удалось провести такой матч, как сегодня. Мы играли с должной интенсивностью. Маленьких клубов уже не осталось. Когда мы так мощно начинаем игру, сопернику бывает тяжело. Надеюсь, что такая серия ничьих не повториться, мы должны играть интенсивно всегда.

Роналду всегда хочет забивать – это нормально. Важно, что он передает позитивную энергию остальным игрокам. Рад, что он забил», – сказал Зидан.