Аллегри: «У нас нет преимущества в борьбе за титул»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал исход матча восьмого тура Серии А против «Удинезе» (2:1).

«Должен поблагодарить команду. Мы выиграли важный матч после долгого перерыва на игры сборных. «Удинезе» был хорош, у нас были небольшие трудности, но такие встречи нужно выигрывать, если хочешь бороться за чемпионство.

Мы должны концентрироваться на каждом матче отдельно. У нас нет преимущества в борьбе за титул. «Рома» рядом, «Наполи» еще не выбыл из гонки, «Интер» – тоже. Нужно усовершенствовать игру с мячом, но сегодня все было нормально», – сказал Аллегри.