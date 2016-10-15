Примера. «Реал» разгромил «Бетис»

В матче восьмого тура Примеры «Реал» со счетом 6:1 обыграл «Бетис». В составе мадридцев дубль сделал Иско, по голу забили Рафаель Варан, Карим Бензема, Марсело и Криштиану Роналду. За «Бетис» отличился Альваро Сехудо.

«Реал» набрал 18 очков и находится на второй позиции, по дополнительным показателям уступая «Атлетико». «Бетис» остался на 15-м месте.

Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

Бетис – Реал – 1:6 (0:4)

Голы: 0:1 – Варан, 4; 0:2 – Бензема, 32; 0:3 – Марсело, 40; 0:4 – Иско, 45; 1:4 – Сехудо, 56; 1:5 – Иско, 63; 1:6 – Роналду, 79.

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