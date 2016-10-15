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    Источник: покупка игроков у «Анжи» – главная причина долгов «Динамо»

    Главной причиной долгов «Динамо» является массовая покупка игроков у «Анжи» в 2013 году. Напомним, тогда бело-голубые приобрели голкипера Владимира Габулова, защитника Кристофера Самба, полузащитников Игоря Денисова, Юрия Жиркова, Алексея Ионова, а также нападающего Александра Кокорина.

    «Основная проблема – покупка Борисом Ротенбергом игроков «Анжи» на сумму 68 миллионов долларов. Муравьев назвал эту сумму долга в 13 миллиардов рублей, у него надо спрашивать, почему», – заявил источник, близкий к ситуации.

    Источник: Р-Спорт

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    15.10.2016 20:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +87

      Polilux 16 октября 2016, 20:26

      Главная причина - тащили деньги из Динамо кто только мог! Ничего святого !

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux 15 октября 2016, 22:45

      Как Черчеса с Аджоевым не посадили - без понятия . Видимо и МУТКО имел и с этого .Сейчас искать концы наверно уже поздно .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      muromen > Polilux 19 октября 2016, 08:51

      Что мой комментарий про ротенбергов удалили?! Спрятались по крыло президента, что ли?! Придёт и им п...ц!

      0
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      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 15 октября 2016, 22:38

      Нех... было покупать.

      2
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 15 октября 2016, 21:29

      Вальбуэна и Гранат бесплатные были? Почему именно на эти трансферы обращают внимание?

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 15 октября 2016, 20:50

      Вроде и Джуджак из Анжи пришёл. Они ещё и кроме Анжи покупки делали - Ванкер, Бюттнер, дуглас. Их доже задорого брали. Суперклуб хотели замутить, но у нас суперклубы больше двух лет не живут похоже.

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      Рейтинг: +1702

      altezzik 15 октября 2016, 20:47

      Да пылесосили всех подряд похлеще Зенита...

      1
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      Рейтинг: +7881

      BarStep 15 октября 2016, 20:45

      Твою мать! Анжуйцы виноваты, - долго думали...

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 15 октября 2016, 20:43

      Столько бабла за такаких футболеров! Это смешно!

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