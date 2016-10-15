Луценко: «Руководство «Мордовии» не прилагало усилий, чтобы оставить команду в РФПЛ»

Нападающий «Динамо» Евгений Луценко прокомментировал текущие результаты команды, а также рассказал о мотивах перехода в стан бело-голубых нынешним летом. Также игрок заявил, что руководство его бывшего клуба «Мордовии» не предпринимала никаких усилий, чтобы оставить команду в РФПЛ. Напомним, саранцы покинули элитный российский дивизион по итогам прошлого сезона.

«В турнирном плане у нас действительно все хорошо. Текущий результат радует руководство клуба. Исправно набираем очки. И все-таки с итоговым результатом спешить не стоит. Пройдена лишь треть чемпионата. Хотя, конечно, мы обязаны выйти в РФПЛ и приложим для этого все усилия.

Я переходил в «Динамо» с расчетом вернуться в РФПЛ. Хотя были и другие мотивы. В частности, свою роль сыграла семья. В этом году у меня родился второй ребенок. Не хочется везти жену и детей на край земли. Поэтому, взвесив все за и против, заключил контракт с московским клубом.

Нужно четко определить, какого результата намерена добиться «Мордовия». Чтобы пробиться в РФПЛ, нужны определенные условия – стать середняком ФНЛ, другие… Когда я выступал в саранской команде, было желание оставить ее в высшем дивизионе, однако ничего для этого не делалось. Вот и причина, почему «Мордовия» скатилась в ФНЛ. Я думаю, в ПФЛ «Мордовия» точно не вылетит. Не сомневаюсь, что команда выкарабкается и финиширует в середине турнирной таблицы», – приводит слова Луценко «Столица С».