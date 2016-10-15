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    Бубнов: «Локомотиву» кровь из носу нужно побеждать «Амкар»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Локомотиву» нужно любой ценой добыть победу в матче 10-го тура РФПЛ с «Амкаром». Однако несмотря на это, по его мнению, игра завершится нулевой ничьей. Встреча состоится сегодня в 14:30 мск.

    «Положение «Локомотива» очень тяжелое: железнодорожникам кровь из носу нужно побеждать. Вместе с тем подопечные Гаджи Гаджиева организованнее соперника, умеют грамотно обороняться, а у гостей большие проблемы в атаке. Думаю, будет безголевая ничья», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    15.10.2016 12:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 15 октября 2016, 15:27

      прощай Семин

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