Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Луческу: «Почти все иностранцы хорошего уровня изъявили желание покинуть «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от первых месяцев работы в клубе.

    «Начало выдалось тяжелым – это нужно признать. Потеря Халка, разговоры об уходе большой группы игроков после прошлогоднего третьего места… Кстати, Гарай в первый же тренировочный день пришел ко мне и сказал: «Я профессионал и буду готовиться с командой к сезону, но мне хотелось бы покинуть «Зенит». Витсель, Ломбертс, Кришито – почти все иностранцы хорошего уровня изъявили желание сменить клуб.

    Хави Гарсия никогда не просил, чтобы его отпустили. Как только с ним познакомился, почти сразу принял решение, что капитаном будет именно он. Да и позиция опорника к этому располагает», – сказал Луческу.

    По словам наставника, со временем настроения некоторых легионеров изменились.

    «Многие увидели, как меняется игра «Зенита», другие вещи. И первым, кто решил не дергаться, стал как раз Доменико. Сейчас он душа коллектива. Думаю, и Витсель идет в том же направлении.

    Аксель очень хотел уйти. Я никогда не создаю препятствий, если вижу подобное желание. Предпочитаю работать с теми, кто действительно хочет выступать за нашу команду. Но ситуация требовала того, чтобы его заменил исполнитель столь же высокого уровня, ведь Витсель выступает на ключевой позиции. В первых матчах он выглядел не так хорошо, но сейчас действует как нужно – и в сборной Бельгии, и в «Зените». Наверное, Аксель тоже понимает, что мы не могли отпустить его в последний день, не найдя замену. Для меня важнее имидж и дела клуба, а не дела отдельного футболиста».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2016 01:55
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 14 октября 2016, 16:45

      Можно только приветствовать приход такого квалифицированного тренера в наш чемпионат. Вот уже два приличных тренера, Луческу и Бердыев, тренируют наши команды. Надо продолжать поиск тренеров, новаторов, чтобы страна становилась футбольной и рос её рейтинг. И постепенно избавляться от псевдо тренеров, которые кроме позора ничего стране не приносят.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Spiridonovich 14 октября 2016, 17:10

      Зачёт!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 14 октября 2016, 14:53

      Все ясно ,денег подкинули и обещали чемпионство .а делают так ,что бы все думали типа луческу их мотивировал.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 14 октября 2016, 10:02

      Терпения друзья и только терпения!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      KoRg 14 октября 2016, 09:39

      даже болельщики Киевского Динамо признают что Луческу очень сильный специалист,к нему у них большое уважение

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 14 октября 2016, 09:26

      На Бомбардире очень часто так, вырвут фразу из интервью и вставят кричащим заголовком!!! А народ, падкий на всякого рода сенсации сразу начинает глорить(((

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 14 октября 2016, 08:19

      Зенит, один из лучших фк РФПЛ

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 14 октября 2016, 07:20

      молодец мистер

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      alboro > СОКОЛ САРАТОВ 14 октября 2016, 07:58

      Что значит свежий взгляд, незадурманенный КисилевТВ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1820

      gor77 14 октября 2016, 07:18

      Это полное интервью с Луческу!
      Очень интересно!!!
      http://www.sport-express.ru/football/rfpl/clubs/reviews/mircha-luchesku-esli-spartak-prekratit-isteriki-stanet-konkurentom-zenita-1054565/

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      podonok 14 октября 2016, 06:56

      читать научитесь, прежде чем комментировать

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 14 октября 2016, 04:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      крысы

      -5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11