Пике: «Да, я хочу стать президентом «Барселоны». Это правда»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике подтвердил свое желание занять президентский пост в клубе после окончания футбольной карьеры.

«Да, я говорил об этом, это правда. Я хочу стать президентом клуба. Именно этим я хотел бы заниматься, когда закончу с футболом.

Я не вижу себя в роли тренера. Не думаю, что мне очень понравится эта работа. В качестве президента я мог бы принести клубу пользу, потому что люблю его.

Когда завершиться моя карьера игрока, следующим шагом, который я хотел бы сделать, будет избрание на пост президента «Барселоны», – сказал Пике.