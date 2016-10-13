Глава комитета по туризму Санкт-Петербурга считает, что ЧМ-2018 станет «убийцей туризма» в городе

Глава комитета по туризму Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев высказал мнение, что ЧМ-2018 убьет туризм в северной столице. По его словам, важно в ходе подготовки к чемпионату не перенасытить рынок новыми отелями, которые будут стоять незаполненными, а также очень мало делается для продвижения мундиаля на международных рынках.

«Не все знают, что такие события не влияют положительно на туризм и снижают поток на 20-30 процентов в следующие пять лет. Во всем мире считается, что это убийца туризма. К тому же не все знают, что чемпионат мира пройдет в России», – заявил Мушкарев «Фонтанке».