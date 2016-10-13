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    Дзамбротта зовет Ибрагимовича в Индию

    Бывший защитник сборной Италии Джанлука Дзамбротта, который сейчас является наставником клуба «Дели Динамос», пригласил форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича продолжить карьеру в индийской Суперлиге.

    «Учитывая то, сколько болельщиков Ибрагимовича проживает в Индии, я думаю, Златан захочет завершить здесь свою карьеру. Со своей стороны я попытаюсь убедить его перейти в «Дели Динамос». Вскоре Индия станет важным местом на мировой футбольной карте», – уверен итальянец, слова которого приводит Indian Express.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2016 08:13
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