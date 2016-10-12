Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бюттнер: «Мне подходит «Динамо», как и жизнь в Москве»

    Защитник «Динамо» Александр Бюттнер после перенесенного матча 13-го тура ФНЛ с «Химками» (0:0) заявил, что ему нравится выступать за бело-голубых и жить в Москве. Также голландец отметил, что уже понял, с чем ему придется столкнуться в поединках с командами из ФНЛ.

    «Сейчас я хочу остаться в «Динамо», мне нравится Москва. Мне подходит этот клуб, как и жизнь в этом городе. Поэтому я на 100 процентов хочу играть за «Динамо». Я не играл за бело-голубых семь-восемь месяцев, чувствую, что еще не набрал оптимальную форму. Чем больше игр сыграю, тем лучше буду себя чувствовать. Я рад снова выходить на поле в основном составе.

    Мне хватило одной игры, чтобы понять, что такое ФНЛ. Играть здесь сложно, потому что ты играешь против команд, где 11 человек обороняются и стараются иногда контратаковать. Я думаю, что «Динамо» старается играть в футбол, но если вы выдели, как играли сегодня «Химки», то они не играли в футбол, они просто старались не пускать мяч на свою половину. Плохо, что нам не удалось выиграть», – сказал Бюттнер.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2016 23:48
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      Alexdrill 13 октября 2016, 07:28

      Если останется Динамо не прогадает, только вопрос с баблом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 октября 2016, 02:57

      У Черчесова он хорошо выглядел... И возраст самый футбольный. Удачи!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11