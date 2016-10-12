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  • Тюльпанов: «Питерский стадион переведен ФИФА из «красной» зоны в «желтую»

Тюльпанов: «Питерский стадион переведен ФИФА из «красной» зоны в «желтую»

12 октября 2016, 08:06
7

Глава временной комиссии Совета федерации по подготовке к чемпионату мира-2018 Вадим Тюльпанов рассказал подробности строительства стадиона в Санкт-Петербурге, которое сдвинулось с неприятной точки.

«После августовского визита можно определенно утверждать – динамика строительства улучшилась. Сейчас много говорят о том, что надо переносить матчи Кубка конфедераций с «Крестовского» и даже вообще в другой город. Для тех, кто так думает, могу сообщить, что питерский стадион переведен ФИФА из так называемой красной зоны в «желтую зону». Это означает, что тревог у проверяющих ФИФА стало меньше. С ними же российская сторона согласовала следующую схему: в декабре стадион будет сдан, но пусконаладочные работы будут еще проводиться в январе-феврале. Это допустимо.

Хочу заметить, что крайне некорректно говорить о том, что ситуация с «Крестовским» обусловлена халатностью и нецелевым использованием средств. Мало кто говорит об этом, но стадион в Санкт-Петербурге пережил целую череду форс-мажоров. Несколько раз менялся подрядчик – раз. Два – японский архитектор, проектировавший стадион, через полгода после начала строительства умер. Соответственно, нельзя было добиться получения детальных чертежей – пришлось проектировать заново и другим людям. Прибавьте кризис 2008 года, деноминация рубля… При всем этом у меня нет сомнений, что стадион примет и матчи Кубка конфедераций, и игры чемпионата мира. Стоит рассказать и о том, что «Крестовский» – самый «северный» в мире стадион с раздвигающейся крышей и с выкатным полем. Выше 60-й параллели, на которой находится Санкт-Петербург, таких грандиозных спортивных сооружений в мире больше нет!», – приводит слова Тюльпанова «Парламентская газета».

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (7)
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vladimir-7
1476251677
Тюльпанов забыл отметит распил денег, что в, основном, и повлияло на сроки строительства и стоимость стадиона.
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Фан666
1476252429
Стадион надо назвать не "Крестовски", а "Спиженный"
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sold93
1476252713
Деноминация рубля? ШТА? какого рубля? белорусского?
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VikNMar
1476261124
Это из "Я " в " Ю " ? ......... до " А " еще ой как далеко !
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wobaekat
1476265058
А про воровство чиновничье ни слова не сказал
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Ганнибал Лектор
1476268061
А.Б.Миллер мог бы сказать так: "Проблемы рабов плантатора не касаются". Можно подумать, у тех, кто строил стадионы ЦСКА, "Спартака" и "Краснодара" никаких проблем не было. Однако начали они позже и уже играют. А тут одни отговорки.
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Protosser
1476275296
"Прибавьте кризис 2008 года, деноминация рубля.." ДА? Деноминация рубля? Это ему при распиле рассказали, что деноминация случилась? Если не понимаешь смысл "умных" слов, например, не отличаешь "девальвацию" от "деноминации" - не надо их произносить... Господи..
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