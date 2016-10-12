Тюльпанов: «Питерский стадион переведен ФИФА из «красной» зоны в «желтую»

Глава временной комиссии Совета федерации по подготовке к чемпионату мира-2018 Вадим Тюльпанов рассказал подробности строительства стадиона в Санкт-Петербурге, которое сдвинулось с неприятной точки.

«После августовского визита можно определенно утверждать – динамика строительства улучшилась. Сейчас много говорят о том, что надо переносить матчи Кубка конфедераций с «Крестовского» и даже вообще в другой город. Для тех, кто так думает, могу сообщить, что питерский стадион переведен ФИФА из так называемой красной зоны в «желтую зону». Это означает, что тревог у проверяющих ФИФА стало меньше. С ними же российская сторона согласовала следующую схему: в декабре стадион будет сдан, но пусконаладочные работы будут еще проводиться в январе-феврале. Это допустимо.

Хочу заметить, что крайне некорректно говорить о том, что ситуация с «Крестовским» обусловлена халатностью и нецелевым использованием средств. Мало кто говорит об этом, но стадион в Санкт-Петербурге пережил целую череду форс-мажоров. Несколько раз менялся подрядчик – раз. Два – японский архитектор, проектировавший стадион, через полгода после начала строительства умер. Соответственно, нельзя было добиться получения детальных чертежей – пришлось проектировать заново и другим людям. Прибавьте кризис 2008 года, деноминация рубля… При всем этом у меня нет сомнений, что стадион примет и матчи Кубка конфедераций, и игры чемпионата мира. Стоит рассказать и о том, что «Крестовский» – самый «северный» в мире стадион с раздвигающейся крышей и с выкатным полем. Выше 60-й параллели, на которой находится Санкт-Петербург, таких грандиозных спортивных сооружений в мире больше нет!», – приводит слова Тюльпанова «Парламентская газета».