Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Челси» претендует на голкипера «Милана»

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма привлекает к себе внимание все большего количества европейских грандов. Так, помимо интереса со стороны «Реала» и «Ювентуса», он может оказаться в следующем сезоне в составе «Челси».

    Известно, что за последние несколько месяцев трансферная стоимость 17-летнего голкипера сборной Италии повысилась – с 40 до 70 миллионов евро. При этом, 25 февраля, когда футболисту исполнится 18 лет, ожидается подписание взрослого контракта с «Миланом».

    Источник: Yahoo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2016 06:54
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 октября 2016, 13:13

      ТОПовый игрок. Талант каких ещё нужно поискать. Если не сбавит обороты, может даже стать легендарнее самого Буффона.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Маловероятно 12 октября 2016, 12:14

      а как же Куртуа? неужели уйдет на самом деле =

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 12 октября 2016, 08:51

      Нихрена себе...это ж чего он такого добился с Миланом, что 70 млн. стоит.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8

      Маловероятно > Kulimen 12 октября 2016, 12:14

      а чему тут удивляться, когда посредственных середнячков покупают за 50+ миллионов? =)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen > Fetax 12 октября 2016, 16:05

      Круто конечно, но никаких трофеев с Миланом не завоевал и со сборной тоже.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 12 октября 2016, 07:26

      Нет он не уйдет думаю

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11