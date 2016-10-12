«Челси» претендует на голкипера «Милана»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма привлекает к себе внимание все большего количества европейских грандов. Так, помимо интереса со стороны «Реала» и «Ювентуса», он может оказаться в следующем сезоне в составе «Челси».

Известно, что за последние несколько месяцев трансферная стоимость 17-летнего голкипера сборной Италии повысилась – с 40 до 70 миллионов евро. При этом, 25 февраля, когда футболисту исполнится 18 лет, ожидается подписание взрослого контракта с «Миланом».