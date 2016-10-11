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    Лысцов: «Не задумываюсь о возвращении в Россию»

    Защитник молодежной сборной России Виталий Лысцов, выступающий за и португальскую «Тонделу», рассказал о своих ближайших целях в карьере. Как отметил футболист, в будущем он хотел бы перебраться в один из английских клубов.

    «Мне хочется закрепиться и сделать имя в Португалии. Может, куда-то в другую европейскую страну уехать. Моя мечта – Англия. Процитирую Стаса Крицюка: «Я не задумывался о России, пока клуб не сделал предложение». Вот и я так же.

    Не задумываюсь о возвращении, пока нет предложения, не рассматриваю Россию вообще. Из «Локомотива» не звонили, я даже и не знаю, кто там сейчас работает. Но было бы приятно, если бы просто позвонили», – заявил Лысцов.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.10.2016 14:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 11 октября 2016, 20:09

      приятно, когда есть желание играть в др.чемпионатах

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 11 октября 2016, 16:31

      "...я даже и не знаю, кто там сейчас работает."
      Поэтому ты и не нужен больше. Даже Иванович из Челси не забывает Локо. А раз ты не интересуешься даже тем, кто клуб тренирует, клуб, который тебя воспитал, то и ты тогда на хрен не нужен.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 октября 2016, 15:08

      Какой кошмар! Еще один не считает Россию лучшей страной во вселенной, наверное не смотрит Раша тудей и есть с чем сравнить.

      -3
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