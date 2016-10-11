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    Колумбийская мафия угрожает Хамесу расправой

    Мать полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса получила угрозы в адрес футболиста. Пилар Рубио получила сообщение в Twitter с фотографией, на которой была изображена коробка с пистолетом, пулями и записками, содержащими угрозы – «Хочешь увидеть мертвого Хамеса?» и «Я приду в твой дом, чтобы попрощаться со всеми твоими любимыми».

    По некоторой информации, данный аккаунт был зарегистрирован около месяца назад представителями колумбийской преступной группировкой Legion Holk, которая известна хакерством, шантажом и вымогательством.

    Сейчас Хамес восстанавливается после травмы. Она помешала ему сыграть в составе сборной Колумбии в матче квалификации чемпионата мира-2018 против Парагвая (1:0). Он также пропустит встречу с Уругваем.

    Источник: ESPN

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    11.10.2016 10:07
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 11 октября 2016, 16:51

      Хорошо что русских не приплели к этой истории)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 11 октября 2016, 14:44

      Бензема ver.2.0

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 октября 2016, 13:35

      Дебилы...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 11 октября 2016, 12:19

      Пабло Эскобар бессмертен!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      valencia 45 11 октября 2016, 11:48

      Хуеплеты

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1537

      zarsm 11 октября 2016, 11:44

      Отморозки

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 11 октября 2016, 11:35

      но это уже перебор мафия и футбол

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > MEHROJ ЗЕНИТ 11 октября 2016, 11:39

      у нас коллектора за 2000 рублей долгу убивают, дома сжигают.. Так что неудивительно. В футболе такие бабки огромные

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz 11 октября 2016, 11:21

      Совсем еб...нулись.

      4
      Ответить
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