Марадона: «Потребуется 40 игроков, чтобы получить другого Тотти»

Бывший нападающий «Наполи» Диего Марадона высказал мнение, что бессменный лидер «Ромы» Франческо Тотти может продолжать свои выступления в профессиональном футболе до 50-ти лет. По мнению легендарного аргентинца, для того, чтобы получить другого Тотти потребуется 40 футболистов Серии А. Напомним, «адзурри» и «джаллоросси» предстоит очный поединок в субботу, 15 октября, в рамках восьмого тура чемпионата Италии.

«Тотти? Он может играть до 50-ти лет. Потребуется 40 игроков Серии А, чтобы получить другого Тотти. Игра в Неаполе будет очень непростой для «джаллоросси». Надеюсь, что «Наполи» добудет три очка. Пусть победит сильнейшая команда и это, безусловно, будет команда Сарри», – сказа Марадона.