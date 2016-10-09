Фанаты угрожают Хамесу и его семье смертельной расправой

Полузащитник «Реала» и сборной Колумбии Хамес Родригес получил от болельщиков в свой адрес угрозы о смертельной расправе. Отметим, что 25-летний футболист перед матчем отборочного турнира к ЧМ-2018 против сборной Уругвая покинул расположение национальной команды из-за проблем со здоровьем, чем вызвал недовольство со стороны фанатов.

Мать футболиста написала жалобу в полицию после того, как в Twitter появилась запись, обращенная к Хамесу, с изображением оружия и подписью «Я вооружен. Попрощайтесь с тем, что вы любите».