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    Решение об увольнении Перевертайло принял совет директоров «Сибири»

    Евгений Перевертайло прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Сибири». По словам специалиста, новость о своей отставке он узнал 29 сентября.

    «Решение о моем увольнении принято советом директоров «Сибири». Мне об этом объявили еще 29 сентября, а уже на следующий день я попрощался с командой. Сейчас идут переговоры по расторжению моего контракта. Процесс не закончен, поэтому от каких-то комментариев пока воздержусь. Скажу лишь, что отношусь к решению совета директоров с уважением, дальше процесс покажет, как оно исполняется», – заявил Перевертайло.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.10.2016 14:05
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