Мутко объяснил, почему новый стадион «Краснодара» не примет ЧМ-2018

Президент РФС Виталий Мутко объяснил, почему новый стадион в Краснодаре не примет чемпионат мира 2018. По словам Мутко, концепция мундиаля такова, что в крае принять чемпионат мира может один город.

«Стадион «Краснодар» не примет чемпионат мира? «Арена ЦСКА» тоже не примет чемпионат, прекрасные стадионы есть в Майкопе, Великом Новгороде. Хорошо, что они появляются. Но концепция такая, что в крае принять чемпионат мира может один город – это Сочи. К тому же стадион «Краснодар» рассчитан на 34 тысячи мест, а для чемпионата мира нужно было бы строить на 45», – заявил министр спорта России.