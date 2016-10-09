Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко объяснил, почему новый стадион «Краснодара» не примет ЧМ-2018

Мутко объяснил, почему новый стадион «Краснодара» не примет ЧМ-2018

9 октября 2016, 13:26
23

Президент РФС Виталий Мутко объяснил, почему новый стадион в Краснодаре не примет чемпионат мира 2018. По словам Мутко, концепция мундиаля такова, что в крае принять чемпионат мира может один город.

«Стадион «Краснодар» не примет чемпионат мира? «Арена ЦСКА» тоже не примет чемпионат, прекрасные стадионы есть в Майкопе, Великом Новгороде. Хорошо, что они появляются. Но концепция такая, что в крае принять чемпионат мира может один город – это Сочи. К тому же стадион «Краснодар» рассчитан на 34 тысячи мест, а для чемпионата мира нужно было бы строить на 45», – заявил министр спорта России.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Краснодар Мутко Виталий
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Freyk
1476009365
«Прекрасные стадионы есть в Майкопе, Великом Новгороде...». Это шутка такая?)
Ответить
radga
1476009718
Пока у руля РФС мутко, то так и будет. Там где народ ждет футбола скажет подождите...... потому что мест мало. Там где места есть - народ не пойдет на тот футбол который пытается навязать мутко, потому что ему и Газ..... с З..... так надо.
Ответить
Partizanmett
1476010163
В Сочи футбола не будет, а в Краснодаре он есть. Но ЧМ будет в Сочи, все логично
Ответить
Kulimen
1476010827
В Краснодаре и так пробок на дорогах хватает, а так бы еще понаехали туристы.
Ответить
vladimir-7
1476012632
В крае может принять чемпионат только 1 город. а как же в городе Москва примут 2 стадиона-Лужники и Спартак? Да потому,что Сочи детище Путина и Мудко поэтому ссыт по ляшкам, а вдруг обидет ВВП
Ответить
subbotaspartak
1476013000
Галицкий бы и на сто тыщ построил Кого там Краснодар с двумя командами не устроил? Зато свердловск, сталинград. сочи и засаранск,.. Вот где футбол поднимается, жалко в стороне остался Можайск
Ответить
Krasnodar 123
1476015267
НИЧЕГО СТРАШНОГО, А ТО ПОНАЕХАЛИ-БЫ ТУТ ТОПТАТЬ ГАЗОН НА НОВОМ СТАДИОНЕ! ВСЕ НОРМАЛЬНО ГАЗОН ЦЕЛЕЕ БУДЕТ! ПО ТЕЛЕКУ ПОСМОТРИМ, А КТО СИЛЬНО ХОЧЕТ МОЖЕТ СГОНЯТЬ В РОСТОВ ПАПУ ИЛИ СОЧИ ГДЕ ТЕМНЫЕ НОЧИ!
Ответить
Andrew01
1476015408
Да подождите вы, может и примет еще надо же деньги что бы выделялись, на реконструкцию стадиона в Сочи, к 18 году все разворуют реконструкцию не сделают и скажут "отличный стадион есть в Краснодаре, там и проведем матчи ЧМ", денег у народа надо побольше отжать это единственное чем озабочена верхушка в стране, а на остальное по хе р .....
Ответить
Axe111
1476017744
нахер он всрался в этом сочи сделали там, что бы стадион не простаивал так же как и хоккейную команду там собрали за день это нахер там никому не надо хотя да, армяне будут рады
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1476018760
В Калининграде строят тоже на 35к,однако принимает - ничего. В Москау так вообще 2 стадиона,а это ведь даже не 2 стадиона в регионе,это 2 стадиона в Одном городе!!
Ответить
Главные новости
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
1
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
1
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
1
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
1
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
Вчера, 15:40
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
Вчера, 01:00
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+