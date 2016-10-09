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    Отбор на ЧМ-2018. Албания уступила Испании, Италия вырвала победу над Македонией и другие результаты

    В матче 3-го тура группы I отборочного этапа к ЧМ-2018 европейской зоны сборная Исландии в родных стенах нанесла поражение команде Турции со счетом 2:0.

    В группе D Молдавия не сумела справиться с Ирландией, Сербия благодаря дублю Александра Митровича одержала непростую победу над Австрией.

    В группе G Испания в гостях взяла верх над Албанией, дубль Чиро Иммобиле позволил Италии обыграть Македонию.

    ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа D. 3-й тур

    Молдавия – Ирландия – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Лонг, 2; 1:1 – Бугаев, 45; 1:2 – МакКлин, 69; 1:3 – МакКлин, 76.

    Сербия – Австрия – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Митрович, 6; 1:1 – Сабитцер, 15; 2:1 – Митрович, 23; 2:2 – Янко, 62; 3:2 – Тадич, 74.

    ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа G. 3-й тур

    Албания – Испания – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Коста, 55; 0:2 – Нолито, 63.

    Македония – Италия – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Белотти, 24; 1:1 – Несторовски, 57; 2:1 – Хасани, 59; 2:2 – Иммобиле, 75; 2:3 – Иммобиле, 90.

    ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа I. 3-й тур

    Исландия – Турция – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Топрак, 42 (в свои ворота); 2:0 – Финнбогасон, 44.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2016 23:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +132

      murakami777 10 октября 2016, 06:16

      жаль македонцы не додержались((

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 10 октября 2016, 04:42

      Итальяшкам везет пожизненно.

      0
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 10 октября 2016, 00:56

      Италия на зубах

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 10 октября 2016, 00:34

      Сербия в этом отборе стала стабильно набирать очки.Ждём в России!

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 10 октября 2016, 00:16

      ...как жаль македонцев-не удержали...

      0
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      Рейтинг: +62

      omnikolaev 10 октября 2016, 00:03

      Скуадра Адзурра что-то подхрамывает, но это нормально переходный период, время еще есть. Хорошо когда есть за кого болеть и радоваться, а не разочароваться и злиться, если вы понимаете о ком я...

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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > omnikolaev 10 октября 2016, 09:56

      конечно.крылья советов.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 октября 2016, 00:02

      Молодцы сербы! Так держать!

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