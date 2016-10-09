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    В составе «Галатасарая» дебютировал 14-летний игрок

    В составе «Галатасарая» дебютировал 14-летний Мустафа Капы. Молодой футболист вышел на поле в товарищеском матче с болгарским «Левски» (2:0). Отметим, что Капы провел на поле всего несколько минут, но, несмотря на это, получил статус самого юного дебютанта в истории клуба.

    Отметим, что молодым футболистом, проведшим официальный матч за взрослую команду, является боливиец Маурисио Бальдивьесо. Он дебютировал за «Аврору» в высшем дивизионе Боливии в 12-летнем возрасте.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.10.2016 06:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +32

      tootoo 9 октября 2016, 16:46

      А у нас и в 25 -- всё ещё "перспективные".

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 9 октября 2016, 07:43

      Акселераты

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