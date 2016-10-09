В составе «Галатасарая» дебютировал 14-летний игрок

В составе «Галатасарая» дебютировал 14-летний Мустафа Капы. Молодой футболист вышел на поле в товарищеском матче с болгарским «Левски» (2:0). Отметим, что Капы провел на поле всего несколько минут, но, несмотря на это, получил статус самого юного дебютанта в истории клуба.

Отметим, что молодым футболистом, проведшим официальный матч за взрослую команду, является боливиец Маурисио Бальдивьесо. Он дебютировал за «Аврору» в высшем дивизионе Боливии в 12-летнем возрасте.

