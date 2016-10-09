Харт: «С некоторыми людьми тяжело спорить, у них слишком большой авторитет»

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт, выступающий на правах аренды за «Торино», поделился размышлениями о своем уходе из английского клуба.

«Футбол – это игра мнений. Кто-то имеет хорошее мнение обо мне, кто-то, возможно, считает меня абсолютно бесполезным.

К сожалению для меня, положительные мнения обо мне в «Манчестер Сити» были недостаточно сильны в тот момент. Так что мне нужно было найти кого-то, кто хорошо обо мне думает и считает, что я могу помочь его команде.

Но если говорить о попытках изменить чье-то мнение и заставить думать, что я хорош, то этот путь не приведет к победе. Так нельзя выиграть. Невозможно понравиться всем, и я достаточно быстро понял, что этого не произойдет.

С некоторыми людьми тяжело спорить. У них есть слишком большой авторитет в том, о чем они говорят и что делают. Люди делятся мнениями о разных вещах. Возможно, они правы; возможно – нет. Я могу отвечать только за себя.

Есть близкие люди, которым я доверяю, а прав я или нет – об этом можно спорить.

Я вижу новые идеи, мне они нравятся, я должен работать над своими возможностями. Я должен быть эгоистичным, постараться быть тем, кем я могу быть», – сказал Харт.