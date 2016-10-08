Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Крицюк: «Не прощу себя, если не поиграю в топ-лигах»

    Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк рассказал о своих карьерных целях.

    – Цель в сборной – попасть в обойму, регулярно вызываться и играть там.

    – В чем особенность твоего стиля в отличие от Акинфеева?

    – Я вратарь-игровик. Я всегда контролирую игру и всегда нахожусь в движении, стараюсь что-то подсказать партнерам. У меня довольно-таки энергозатратный стиль.

    – Твоя мечта?

    – Играть в лучших клубах мира, в топ-лигах. Это от характера зависит, я не прощу себя, если не попробую, – сказал Крицюк.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2016 22:04
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 9 октября 2016, 11:41

      топ топ топает малыш

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 9 октября 2016, 09:32

      Если приглашают - нужно идти

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 9 октября 2016, 07:59

      Валить нужно в ближайшие год-два в какую-нибудь Сельту. Если не свалит то сгниёт как Акинфеев.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 октября 2016, 07:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мечтать не вредно, хотя мысли и планы материализуются.

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Alexdrill 9 октября 2016, 04:45

      Крицюка в раму на до на товарняк поставить, все таки перед своими болельщиками потянит думаю

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 9 октября 2016, 04:30

      Сначала прояви себя в России , а уже потом ........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 9 октября 2016, 01:53

      Сандерленд, Гранада, Катоне, Нанси, Гамбург - команды занимающие последние места в своих лигах и напропускавшие кучу голов. Туда слабо? Они все выступают в топ-лигах, не еврокубков, не спокойной жизни, борьба за выживание, но зато в топе))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33715

      zra78 > woyser 9 октября 2016, 08:51

      И туда не возьмут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 9 октября 2016, 00:55

      кто то предлагал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 9 октября 2016, 00:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну-ну

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 9 октября 2016, 00:37

      Парень, ты в рфпл перешел. Забудь о топ лигах. Денег до фига платят, поэтому делай как все - бухай в клубах и машины покупай. У тебя паспорт есть, поэтому играть всегда будешь. А под конец карьеры сгниешь в фнл, но какая разница? Денег уже заработал!
      Хотел бы в топ клуб, играл бы в Браге. В России тллько бабло гребут, не думая об игре в футбол.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11