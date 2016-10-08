Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Калитвинцев: «Не очень удовлетворен атакой «Динамо» в игре с «Кубанью», но главное – результат»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итоги победного матча с «Кубанью» (1:0) в рамках 16-го тура ФНЛ. По словам наставника, тренерский штаб бело-голубых не получил должного удовлетворения от игры команды в атаке.

    «В обороне команда сыграла хорошо, надежно, с атакой же сегодня не получилось того, что мы планировали. «Кубань» тоже сыграла плотно. Большого удовлетворения от игры впереди, зная, что ребята могут, не получили, но в этом ничего страшного. Главное – результат. Чтобы выполнить задачу, стоящую перед командой, надо давать результат. У нас пока это получается.

    Когда команда зависима от одного игрока, это команда низкого уровня. Панченко – важный и системообразующий игрок «Динамо», но не полкоманды. Панченко забил всего 11 мячей из 27, а не 25. Что касается Бечирая, он чаще играл в основном составе, в отличие от Обольского, которому было непривычно выходить на таком уровне. Луценко провел всего одну тренировку в общей группе – у него был перелом ребра. У Погребняка на вчерашней тренировке появился дискомфорт в пояснице, он готовился к игре, но как настоящий профессионал сказал, что не сможет сыграть на 100 процентов. Считаю, это честно перед командой и перед собой в целом», – сказал Калитвинцев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2016 18:12
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 9 октября 2016, 11:42

      результат у динамо будет ..кто бы сомневался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 8 октября 2016, 19:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Главный результат таких побед - скучный футбол, пустые трибуны и "Россия - не футбольная страна".

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      Polilux > Кlaksvikar Ittrotarselag 8 октября 2016, 22:34

      Ты матч смотрел ? Динамо играло без основных напов - сборные . Остальные - травмы. Напом играл молодой мальчик ! И в целом не плохо . Если наша сборная будет так же тащить на выигрыш матчи - мы будем лучшими .

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11