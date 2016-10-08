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    Алейник: «Кубань» должна была брать очки в игре с «Динамо», но опять чего-то не хватило»

    Хавбек «Кубани» Олег Алейник прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в поединке 16-го тура ФНЛ. По словам игрока, желто-зеленым вновь чего-то не хватило, чтобы пополнить свой очковый запас.

    «Должны были брать очки сегодня, но опять чего-то не хватило. У «Динамо» почти не было моментов, и они какой-то мяч все ж забили. Обидно, что мы не уступали по игре сопернику. Уезжаем домой с нулем», – передает слова Алейника корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

    «Кубань» после матча против бело-голубых продолжает прозябать в нижней части турнирной таблицы, имея в своем активе 16 очков и располагаясь на 16-м месте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2016 17:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 9 октября 2016, 11:30

      хз но Кубань похоже умрет как клуб

      1
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      Рейтинг: +87

      Polilux 8 октября 2016, 22:45

      Моментов у Кубани практически не было точно . Но можно умничать и по другому - ДВА не назначенных пендаля Кубани - это как ?

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 8 октября 2016, 19:30

      Чего то не хватило-всего!Тяжело выиграть,когда по полю ходишь!)))

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