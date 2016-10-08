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    Слуцкий: «Еременко – ключевой игрок для ЦСКА, но мы сможем его заменить»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что тренерский штаб армейцев найдет кем заменить хавбека Романа Еременко. Напомним, 29-летний игрок красно-синих и сборной Финляндии по решению УЕФА не сможет принимать участия в официальных матчах на протяжении 30-ти дней.

    «Официальный комментарий по ситуации с Романом Еременко уже даны, мне добавить нечего. Что касается его замены на поле, то мы уже играли без наших игроков. И тот же Еременко в прошлом году отсутствовал долгое время. Понятно, что Роман – ключевой игрок для ЦСКА, но нам есть кем его заменить.

    Поменяется ли схема? Это вещь достаточно условная. Схему меняют люди, а не расстановка», – сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.10.2016 17:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 октября 2016, 19:15

      Леня стал оптимистом....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 8 октября 2016, 18:23

      только один вопрос КЕМ?????????????????

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 8 октября 2016, 17:51

      Слуцкера в утиль!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA > shurik45 8 октября 2016, 18:24

      Слуцкий не причем, не он продает и покупает футболистов, это Гинер из футбола сделал бизнес а не спорт!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Dobroe Teplo za CSKA 8 октября 2016, 18:38

      Я про то ,что нужно что -то менять в клубе. И начинать надо с тренерского штаба .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Mi6 8 октября 2016, 17:49

      Когда и кто скажет правду?

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Mi6 8 октября 2016, 18:15

      Только после ареста Гинера, ну, или после его отъезда в эмиграцию, ага.

      0
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