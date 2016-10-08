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    Манчини будет присутствовать на игре Англия – Мальта

    Футбольная ассоциация Англии направила приглашение Роберто Манчини посетить матч национальной команды против сборной Мальты в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018. Экс-наставник «Интера» и «Манчестер Сити» будет наблюдать за игрой с трибун «Уэмбли». Встреча состоится сегодня, восьмого октября, и начнется в 19:00 мск.

    По информации СМИ, итальянский специалист является одним из претендентов на пост главного тренера англичан после отставки Сэма Эллардайса из-за коррупционного скандала. В настоящее время исполняющим обязанности наставника команды назначен Гарет Саутгейт.

    Источник: Football Italia

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    08.10.2016 13:47
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