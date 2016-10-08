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    Ибрагимович: «Нет свободного времени, есть тяжелая работа и цели»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович проводит индивидуальную подготовку к матчу восьмого тура АПЛ против «Ливерпуля», который состоится 17 октября. 35-летний игрок, завершивший выступления за сборную Швеции, использует с толком перерыв в чемпионате, образовавшийся в связи с отборочными поединками национальных команд к чемпионату мира-2018, и занимается на тренажерах.

    На своей странице в Instagram Ибрагимович выложил фото, на котором он запечатлен сидящим на беговой дорожке в специальной маске, и сопроводил его подписью: «Нет свободного времени, есть тяжелая работа и цели».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    08.10.2016 12:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 8 октября 2016, 23:12

      ну почему игроки с запада даже в 35 тренируются, хотят достичь поставленных целей, а не так как наши, контракт на 5 лет подписал, деньги на жизнь есть, можно и расслабится, и играть спустя рукава!!! смысл напрягаться!!! можно и в клубняках потусить!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      GaDzHiAkimov 8 октября 2016, 14:49

      куда делись тату?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 8 октября 2016, 13:07

      А где его татуировки?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      СтарыйПриятель > mdu86 8 октября 2016, 15:05

      на внутренней стороне руки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 8 октября 2016, 12:47

      Что да, то да.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 8 октября 2016, 12:41

      красава)

      1
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