Ибрагимович: «Нет свободного времени, есть тяжелая работа и цели»

ну почему игроки с запада даже в 35 тренируются, хотят достичь поставленных целей, а не так как наши, контракт на 5 лет подписал, деньги на жизнь есть, можно и расслабится, и играть спустя рукава!!! смысл напрягаться!!! можно и в клубняках потусить!!
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович проводит индивидуальную подготовку к матчу восьмого тура АПЛ против «Ливерпуля», который состоится 17 октября. 35-летний игрок, завершивший выступления за сборную Швеции, использует с толком перерыв в чемпионате, образовавшийся в связи с отборочными поединками национальных команд к чемпионату мира-2018, и занимается на тренажерах.
На своей странице в Instagram Ибрагимович выложил фото, на котором он запечатлен сидящим на беговой дорожке в специальной маске, и сопроводил его подписью: «Нет свободного времени, есть тяжелая работа и цели».