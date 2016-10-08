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    Главный тренер Белоруссии: «Шли в атаку – попали в плен»

    Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич прокомментировал поражение в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2018 от Голландии (1:4). По словам специалиста, пока белорусы входили в игру, счет уже был 0:2.

    «На поле были команды разного уровня, что подтвердила игра. Пока мы в нее входили, уже проигрывали 0:2. Могли вернуться в игру еще в первом тайме, но первая же наша грубая ошибка после перерыва – и все закончилось. Но ничего страшного не произошло. Сегодня еще попереживаем, а завтра начнем готовиться к следующей игре. Свои очки в этом цикле мы еще возьмем.

    Ошибка с третьим пропущенным мячом выбила ребят из колеи. Шли в атаку — попали в плен. Философия игры голландцев не меняется. Где у них не получалось по центру, они прижимали флангами. Посмотрите, все голы были разными. Но главное, что мы сами ошибались чрезмерно», – заявил Хацкевич.

    Источник: Pressball

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    08.10.2016 00:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 8 октября 2016, 16:04

      как в.о.в?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 8 октября 2016, 12:55

      А мне белорусики понравились. Не боялись, играли. Уровень чемпионата Белоруссии тождественен уровню сборной. И всё-же белорусики играли, а не мучались. (Как, скажем ЦСКА против Тоттехэма).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 8 октября 2016, 10:32

      Дедов спросите как партизанить надо и всё наладится)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +992

      опус 2 8 октября 2016, 10:07

      С юмором всё нормально !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 октября 2016, 07:52

      И кто Сусанин?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 8 октября 2016, 06:44

      Вам партизанить не привыкать.

      0
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