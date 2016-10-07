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    Пелле извинился перед Вентурой за свой поступок в матче с Испанией

    Нападающий сборной Италии Грациано Пелле принес извинения за свой поступок в матче против Испании (1:1). Напомним, что форвард отказался пожать руку своему наставнику Джампьеро Вентуре после того, как был заменен.

    «К сожалению, это произошло снова. Я в очередной раз поступил плохо. В первую очередь хочу извиниться перед тренером, а также своими напарниками по команде, которые всегда проявляли уважение к сборной Италии, которой мы принадлежим.

    Как и любая большая ошибка, мое поведение может повлечь за собой последствия. Готов взять всю вину за инцидент на себя. Хочу попросить от всего сердца прощения», – сказал Пелле.

    Источник: Corrieredellosport

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    07.10.2016 12:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 октября 2016, 13:58

      Клоун, совсем от Китайских денег крыша поехала, возомнил себя звездой ёпта...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > ivanthebest 7 октября 2016, 16:51

      в Китае его бы оштрафовали на пол зарплаты за такое поведение, там так не повыпендриваешься.. контракт

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 7 октября 2016, 13:53

      Его Балотелли не кусал?!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Munez89 7 октября 2016, 17:11

      Неее,только Суарес

      -1
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