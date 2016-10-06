Мутко: «Строящийся стадион в Санкт-Петербурге находится в желтой зоне»

Министр спорта России Виталий Мутко рассказал о проблемах при подготовке к проведению Кубка Конфедераций-2017.

«Мы неоднократно проверяли все города-участники. Главный вопрос — это завершение стройки на стадионах. Особенно в Петербурге, который не только надо достроить, но и ввести в эксплуатацию. Он сейчас не в красной зоне, но в желтой. 17 октября я планирую его посетить, вместе с различными представителями, в том числе и из УВД. Я уже устал читать, что транспортная концепция в Санкт-Петербурге не согласована с правоохранительными органами. Никто этим не занимается, не понимаю, почему этот вопрос не закрыт.

С Казанью есть проблемы — отсутствует документация. Хорошо, что я перенес товарищеский матч в Грозный, иначе бы не смогли сыграть в Казани. У нас всего четыре города, и в каждом проблема с транспортной концепцией. Не до конца понятно, как мы будем делать бесплатный проезд во время соревнований. В Москве еще ясно, в остальных городах Кубка Конфедераций — нет», — сказал Мутко.