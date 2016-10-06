Пуйоль: «Гвардиола изменит английский футбол»

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился размышлениями о перспективах Хосепа Гвардиолы в АПЛ.

«Это самый большой вызов для Гвардиолы, но я думаю, что он изменит английский футбол.

Многие говорят, что футбол там отличается, но методы работы Гвардиолы и давление, которое он оказывает на игроков, все изменят.

Его главный вызов – изменить сам стиль игры. Сейчас в Англии играют прямолинейно, используя больших центральных защитников. Я бы не мог там играть, потому что слишком маленький.

Гвардиола хочет начинать атаки сзади, используя умную игру вратарей. Это не значит, что он совсем не будет играть длинными передачами – это уже было в матче с «МЮ», когда они забили тремя касаниями – речь о стиле в принципе», – сказал Пуйоль.