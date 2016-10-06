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    Коноплянка: «У Турции есть отличный 12-й игрок, но я уверен, что мы справимся»

    Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями в преддверии матча отборочного турнира на ЧМ-2018 против команды Турции.

    «Думаю, что задавать вопросы о моей физической готовности нужно не мне, а тренерскому штабу. Я выкладываюсь, поэтому не мне себя оценивать. Лично я готов. Считаю, что выходить на поле и говорить об одном очке или о том, как мы будем обороняться, – это неправильно.

    Надо выходить на поле с мыслью о победе и побеждать, других целей у нас нет. Игра все покажет, главное — психологически подготовиться. У них отличный 12-й игрок, но я уверен, что мы справимся», – приводит слова Коноплянки Football24.

    Матч Турция – Украина состоится в четверг, 6 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2016 00:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3470

      FRZZ 6 октября 2016, 10:28

      Да, турецкие болельщики самые сильные в мире.

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