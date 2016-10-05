Буффон: «Отсутствие Касильяса в сборной Испании – это знак, что наш срок годности истекает»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал отсутствие голкипера Икера Касильяса в составе команды Испании накануне матча отбора на ЧМ-2018.

«Это кажется странным. Это знак того, что наш срок годности истекает. Мы подходим к завершению наших карьер – это нормально. Я собираюсь наслаждаться футболом так долго, как смогу. Мне не нужна жалость, я чувствую, что еще могу стать лучше», – сказал Буффон.

Матч Италия – Испания состоится в четверг, 6 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.