Покеттино: «Победа над «Манчестер Сити» – это лишь три очка, но мы должны с умом ее использовать»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился размышлениями о важности победы в матче седьмого тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:0).

«Мы должны быть умны. Это только начало сезона. Игра была хорошей, но мы должны использовать ее, чтобы стать еще лучше. Это пример, который мы должны использовать.

Я счастлив, но это всего лишь три очка. «Тоттенхэм» – большой клуб, мы должны быть амбициозны. В конце сезона мы должны быть в числе претендентов на титулы – такова наша цель», – сказал Покеттино.