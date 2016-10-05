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    Агент Петреску: «Предложения у Дана уже есть. Он хочет остаться в России»

    Агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнеу рассказал о проблемах, с которыми его клиент столкнулся в краснодарском клубе.

    «Есть игроки, которые по полгода не получают денег, Дану не перевели ни одной зарплаты. Считаю, что в футбольной команде нельзя говорить: «Плохо тренировались, такой и результат». Нужно оценивать проблемы в комплексе. А это много нюансов», – сказал Пырнеу.

    Также агент рассказал о ближайших планах наставника.

    «Предложения у Петреску уже есть. Но пока не знаю, что мы будем делать. На сегодняшний день у него есть действующий контракт, если завтра подпишем бумаги о расторжении, будем думать. Сейчас много информации о вариантах продолжения его карьеры. Что-то соответствует действительности. Но сейчас у него действующий контракт».

    По словам Пырнеу, приоритетом для Петреску остается работа в России.

    «Петреску вернулся в «Кубань» на куда меньшие деньги, чем ему давали в Китае. Он неоднократно заявлял, что хочет остаться здесь. Поэтому при наличии предложений он выбирает Россию».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.10.2016 19:06
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +22

      drago922 9 октября 2016, 21:08

      угробить ещё одну команду хочет , удачи кубани

      -1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 октября 2016, 05:44

      А то что не платили. Ростову это не помешало. Просто в Кубани уже давно не платят и не играют, еще с того сезона. А то собрали дрим тим ФНЛ и сразу назад. Эти звёздные игры по меркам ФНЛ за бесплатно феерить точно не будут. Их и тут не плохо кормят, а в РФПЛ они особо и не рвутся.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 октября 2016, 05:42

      Пусть остаётся. Может и правда кому-то понадобится. У нас и так небольшой выбор специалистов.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 6 октября 2016, 05:19

      Знал что ответственности за результат не будет, а в Китае спросили бы по полной.

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 6 октября 2016, 01:12

      И обуть на бабки еще кого-то.

      0
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 6 октября 2016, 01:09

      Хороший тренер, жаль что не получилось у него в Кубани, желаю удачи Дану, не забуду как он уходил от нас, слезы на глазах были, а вытащил нас со дна таблицы когда пришел!

      3
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      Рейтинг: +10

      er234wed 6 октября 2016, 00:32

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      0
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 6 октября 2016, 00:28

      хм

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 6 октября 2016, 00:03

      вот кому-то не поздоровится)))))

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 5 октября 2016, 22:41

      «Петреску вернулся в «Кубань» на куда меньшие деньги, чем ему давали в Китае."
      Хех..,патриот Кубани!

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