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    Жирков вновь пропустил тренировку сборной России

    Сборная России в эти минуты проводит тренировку на поле академии «Краснодара». В общей группе занимаются все вызванные в национальную команду футболисты за исключением Юрия Жиркова. Защитник «Зенита» пропускает вторую тренировку сборной из-за повреждения стопы.

    Напомним, подопечные Станислава Черчесова 9 октября проведут товарищеский матч с командой Коста-Рики.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2016 12:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 5 октября 2016, 15:13

      Если даже микротравма, зачем для товарищеской игры находиться в распоряжении Черчесова. Пользуясь небольшим перерывом, поправлял бы здоровье дома.

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > woyser 7 октября 2016, 00:03

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