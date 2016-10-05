Жирков вновь пропустил тренировку сборной России

Если даже микротравма, зачем для товарищеской игры находиться в распоряжении Черчесова. Пользуясь небольшим перерывом, поправлял бы здоровье дома.
Сборная России в эти минуты проводит тренировку на поле академии «Краснодара». В общей группе занимаются все вызванные в национальную команду футболисты за исключением Юрия Жиркова. Защитник «Зенита» пропускает вторую тренировку сборной из-за повреждения стопы.
Напомним, подопечные Станислава Черчесова 9 октября проведут товарищеский матч с командой Коста-Рики.