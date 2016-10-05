В Нижнем Новгороде началась прокладка второго тоннеля метро до станции «Стрелка», выводящей к стадиону чемпионата мира-2018, сообщает welcome2018.com. Напомним, что первый тоннель был торжественно открыт 19 августа.

Рабочие установили два временных кольца и провели пусконаладочные работы. Всего на объекте работает 900 человек и 25 единиц техники. Строительная длина участка, включая станцию метро, составляет 2449 м. Пропускная способность новой линии будет составлять 40 поездов в час пик в одном направлении, а провозная способность – 28 тысяч человек. Ожидается, что с введением станции «Стрелка» в эксплуатацию ежедневный пассажиропоток нижегородской подземки увеличится на 30 тысяч человек – до 180 тысяч.

Стадион в Нижнем Новгороде примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, игру 1/8 финала и четвертьфинал.