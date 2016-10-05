На Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018 будет ужесточена борьба с расизмом

На ближайших крупных турнирах будут серьезно ужесточены меры по борьбе с любыми проявлениями расовой дискриминации. Речь идет о Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018. Главным новшеством системы станет система мониторинга. Независимые специалисты будут анализировать обстановку до, во время и после матчей. После этого будет предоставляться в ФИФА оперативный отчет.

«В целом позиция ФИФА однозначна: в футболе нет места расизму или любой форме дискриминации. Об этом сказано в уставе организации. Однако мы продолжаем борьбу с любыми проявлениями расизма в футболе. Дискриминация несовместима с самой сущностью спорта и теми ценностями, которые он исповедует. Мы разработали новую систему мониторинга поведения болельщиков на трибунах, которая поможет в борьбе с любыми проявлениями дискриминации. Она будет повсеместно введена уже по ходу квалификации к ЧМ-2018, а также частично на матчах Кубка конфедераций в 2017 году. Мы планируем полностью запустить эту систему к финальной стадии мундиаля в России. Мы верим, что такой крупный турнир, как чемпионат мира по футболу, – это прекрасная возможность сказать «нет» расизму и любому проявлению дискриминации, а также дать четкий сигнал в этом вопросе всему миру», – заявил представитель ФИФА Алоис Хуг.

«Мы знаем, что подобная проблема существует. Со своей стороны, могу сказать только то, что мы боролись, боремся и, несомненно, будем продолжать бороться с расизмом. Любому проявлению дискриминации не место в футболе, – добавил первый вице-президент РФС Никита Симонян.