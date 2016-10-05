В Екатеринбурге будет потрачено 19 миллиардов на подготовку к чемпионату мира

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о затратах, которые заложены на подготовку Екатеринбурга к предстоящему чемпионату мира-2018. Называется сумма в почти 19 миллиардов рублей.

«Финансирование мероприятий региональной программы по подготовке Екатеринбурга к играм чемпионата мира по футболу предусмотрено в объеме 18,9 миллиарда рублей. В том числе средства федерального бюджета составляют 1,5 миллиарда рублей, средства областного бюджета – 9,2 миллиарда рублей, средства местного бюджета – 1 миллиард рублей, а также внебюджетные источники – порядка 7,2 миллиарда рублей», рассказал Куйвашев.

Напомним, что в Екатеринбурге пройдет четыре игры группового турнира.